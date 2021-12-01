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Ekonomi Doktor maaşlarına zam! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Doktor maaşlarına zam! TBMM'de kabul edildi

Sağlık Bakanı Koca’nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:10:00 - 2021-12-01 18:13:17
Doktor maaşlarına zam! TBMM'de kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıkalamada "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." dedi.

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

TBMM'de kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

 

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