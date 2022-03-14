Doktor maaşlarına zam mı yapıldı? Doktor ücretleri ne kadar oldu? Ebe, hemşire maaşları...

Doktor maaşına zam yapıldı mı? Doktor maaşları ne kadar oldu? 2022 doktor maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri sonrası doktor ve ebe maaşları da bir hayli merak edilir oldu.

Doktor maaşlarına zam mı yapılacak?

Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başlamıştı. Aralık ayından bu yana sürdürülen sağlık çalışanlarıyla ilgili paket tamamlandı. O paketten Aile Hekimleri haricindeki sağlık çalışanlarına 2500 lira ile 500 bin lira arasında zam çıkması bekleniyor. Zam düzenlemesinden üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır.

Ebe maaşı ne kadar?

Ebe Maaşı (7. derece 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu) net olarak 5,267.67 TL civarında maaş alıyordu. Bu oran değişiklik gösterbiliyor. 2022 yılında ise ebe maaşlarının ciddi oranda artacağı tahmin ediliyor. Enflasyon farkının ortaya çıkması ile ebe maaşları netlik kazanacak. Hemşire maaşları ne kadar? Hemşireler ne kadar maaş alıyor? Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141'ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.