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Doktor kardeşi, Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Yaklaşık bir aydır yoğum bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, son bilgileri açıkladı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:55
Doktor kardeşi, Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında son bilgiyi doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan paylaştı.

"Tedavi devam edecek"

Mehmet Ali Erbil’in solunum cihazından ayrıldığını belirten Yeşim Erbil, “Abimin tedavisi yoğun bakımda devam edecek” dedi.

İşte Yeşim Erbil’in açıklaması:

Son durumu paylaşmak istiyorum. Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın meydana getirdiği hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek.

"Normale dönüş hemen olmaz"

Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekân oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler.

Hastanenin yoğun bakım ekibi, benim sevgili arkadaşlarıma tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah. Sezin ve ben sürekli takipteyiz güzel haberleri vereceğiz inşallah.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:55
  1. Prof. Dr. Yeşim Erbil
  2. Mehmet Ali Erbil
  3. Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu
  4. Yeşim Erbil

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