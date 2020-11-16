Doktor, avukat, memur... 20 FETÖ’cü itirafçı oldu, 2’si tutuklandı
Edirne Merkezli 16 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden H.T ve M.R.B savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.