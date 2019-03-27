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DOKAP Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi Trabzon’da hayat buldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesi İlçesi Kaleönü Mahallesinde DOKAP Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında organik yumurta tesisi kuruldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:37
DOKAP Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi Trabzon’da hayat buldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesi İlçesi Kaleönü Mahallesinde DOKAP Bölgesi Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında organik yumurta tesisi kuruldu.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberinde Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay ve ilgililer ile ilçe merkezine bir kilometre uzaklıkta, bin 700 metrekare alana kurulu, organik yumurta ürün sertifikasına sahip tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Organik yumurtanın önemine vurgu yapan Vali Ustaoğlu, “Ülkemizde de bu konuda çeşitli arayışlar var. Biz burada özellikleri ve katma değeri yüksek işler yapmalıyız. Ben girişimcimiz Hülya Aydoğdu’yu organik yumurta üretimi yaparak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine verdiği katkılardan dolayı kutluyorum, kendine kolaylıklar diliyorum" dedi.


İşletme Sahibi Hülya Aydoğdu ise "Tesis açılalı iki ay oldu. Bu süreç içinde Bakanlığımız, Valiliğimiz, İl Tarım Müdürlüğümüz ve Belediyemiz elinden geldiği desteği gösterdi. Bizlerde ilçemizi sadece organik tavuk üretiminde değil diğer alanlarda da başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya başladık. Güzel bir üretim sağladık. 2 bin 500 tavuğumuz var, günlük bin 500 civarında yumurta alıyoruz. İnşallah bölgemizde organik üretimleri daha fazla hale getireceğiz.Büyüklerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:37
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