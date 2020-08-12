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Aktüel

Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Emirine güven mektubu sundu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:57:27 -
Doha Büyükelçisi Göksu, Katar Emirine güven mektubu sundu

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye güven mektubunu sundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Büyükelçi Göksu, Al Sani tarafından kabul edildi ve güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Göksu'ya görevinde başarılar dileyen Emir Al Sani, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede Göksu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın Katar halkına selamını ve refahlarının devamı konusundaki temennilerini iletti.


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