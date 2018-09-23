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Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, dünya şampiyonluğunu istiyor

Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan ve 4 ay önce tekvandoya başlayan Nisanur Yiğit, hedefinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

23 Eylül 2018 Pazar 15:39
Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, dünya şampiyonluğunu istiyor

Tokat'ta Betül - Abdulvahap Yiğit çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan doğuştan omuz kısmından iki kollu olmayan 12 yaşındaki Nisanur, 4 ay önce kent merkezinde özel bir spor salonunda tekvandoya başladı. Fahriye Arat İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Nisanur, tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımı ve ayaklarını kullanarak gerçekleştiriyor. Spor kulübünde ise kursu başarıyla tamamlayan sporcular için kuşak töreni yapıldı. Beyaz kuşak eğitimini tamamlayan Nisanur'a sarı kuşak takıldı.

"HEDEFİM ÇOK BÜYÜK"

Yaz tatilinde canının çok sıkıldığı için tekvandoya başladığını söyleyen Nisanur Yiğit, "Bir şeyler ile uğraşmak istedim. Sonra aklıma tekvando geldi. İlk başlarda çok zorlanıyordum. Antrenman yaptıkça, çalıştıkça şimdi daha iyi oldum. Hedefim çok büyük, çalışmalara devam ediyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde hizmetli olarak çalışan, Nisanur Yiğit'in babası Abdulvahap Yiğit ise, "Nisanur'da kemik eğriliği hastalığı var. Doktorlar da spor yapması gerektiğini söylediler. Biz de tekvandoya yazdırdık. İlk başlarda çok zorlandı ama sonrasında ilerleme kaydetti. Bu arada yüzme kursuna da yazdırdık. Yüzmeyi de öğrendi" diye konuştu.

DÜNYA 3'ÜNCÜLÜĞÜ GARANTİ

Tekvando öğretmeni Turan Güldür, Nisanur'un vücut yapısının spora çok uygun olduğunu söyleyerek, "Tekvando ayak ağırlıklı olduğu için normal bir sporcu gibi çalıştırmaya başladık. Haftada 3 gün boyunca antrenmanlara katılıyor. Dünyada şu anda 2 tane böyle tekvandocu var. Nisanur da 3'ncü kızımız olacak. 2021 yılında yaşı 16'ya girdiği zaman ilk dünya şampiyonasına katılacak. İnşallah ülkemizi temsilen şampiyonalarda yer alacak. Şu anda dünya 3'üncülüğü garanti. Ama biz 1'inciliğe oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:39
  1. Tokat
  2. Nisanur Yiğit
  3. doğuştan iki kolu yok
  4. tekvando yarışması
  5. dünya sampiyonluğu istiyor
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