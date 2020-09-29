Doğuştan elleri ve kolları olmayan minik Esyef, kendi kendine yemek yiyebilmek istiyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Atme kampında, doğuştan elleri ve kolları olmayan 3 yaşındaki minik Esyef, kendi kendine yemek yiyebilmek isterken, çaresiz babası çocuğunun tedavi edilmesi için yardım bekliyor.

Hama ilinde Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak Atme kampına sığınan Ablo ailesi, imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Hayat şartlarının oldukça zor olduğu sığınmacı kampına yerleşen Esyef bebeğin babası Muhammed Ablo'nun en büyük isteği ise çocuğunun protez takılarak da olsa yürüdüğünü görebilmek.

Elleri ve kolları olmadan dünyaya gelen minik Esyef, kendi yaşıtlarıyla oyun oynayamıyor.

Esyef 'in babası Muhammed Ablo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Oğlumun kolları ve ayakları olmadan dünyaya geldiğini gördüğümüzde şok yaşadık.'' dedi.

Ablo, eşinin hamilelik sırasında Esed rejiminin kimyasal silahla hedef aldığı Han Şeyhun ilçesinde ikamet ettiğini, bebeğin anne karnında rejimin kimyasal saldırısından etkilenmiş olabileceğini söyledi.

Oğlunun sağa sola dönüp kardeşleri gibi yürümeye çalıştığını ancak başaramadığını görünce çok üzüldüğünü ifade eden Ablo, ''Oğlum yemek yemek için kimseden yardım istemiyor. Başaramayınca da çok ağlıyor. Kendini yerlere vuruyor. Sakinleştirmek için çok çaba sarf ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarındaki kampında hayatına devam eden Muhammed Ablo, "Elimden bir şey gelmiyor. Tek isteğim çocuğumun Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmesi.'' ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.



Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya’nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.



Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.



Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.



Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.