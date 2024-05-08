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Otomotiv Doğuş Otomotiv’in 30 yılı retrospektif sergide!
Otomotiv

Doğuş Otomotiv’in 30 yılı retrospektif sergide!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:40:00 -
Doğuş Otomotiv’in 30 yılı retrospektif sergide!

Bu yıl 30’uncu kuruluş yılını kutlayan Doğuş Otomotiv, 30 yılın hikayesini retrospektif bir sergiyle anlatıyor. Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde 10 Mayıs’ta ziyarete açılacak sergi, Doğuş Otomotiv ve temsilciliğini yürüttüğü 13 uluslararası markanın hikayesini dijitalleştirerek sunuyor. 20 Mayıs’a kadar açık olacak sergi, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ve ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doğuş Otomotiv, 1994 yılında Volkswagen AG ile Volkswagen Binek Araç, Audi ve Scania markalarının distribütörlük anlaşmalarını imzalayarak başladığı yolculuğunu, gelecek planlarıyla birleştirdiği retrospektif bir sergiyle ziyaretçilerine aktarıyor.

Kuruluşunun 30. Yılı nedeniyle düzenlenen sergi, markanın gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini sunduğu Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde 10 -20 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açılıyor.

Sergide ayrıca, Doğuş Otomotiv’in 30. Yılı anısına, heykeltıraş Mustafa Tuğrul tarafından geri dönüştürülebilen atık otomobil parçalarından hazırlanan ve Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi simgeleyen “Sürdürülebilir Bir Geleceği Birlikte Şekillendirmek” isimli bir heykel çalışması da yer alıyor.

30 yılın kilometre taşları

Doğuş Otomotiv’in 1994 yılında başladığı yolculuğu süresince, hali hazırda temsil ettiği tüm markalarla yapılan anlaşmalardan halka arz edilmesine, motorsporları tarihine damga vurmuş organizasyonlarından otomotiv pazar liderliği başarılarına, uluslararası model lansmanlarından aldığı ödüller ve uluslararası derecelere kadar tarihe başarıyla işlenmiş yüzlerce konu gazete kupürleri, fotoğraflar ve videolarla aktarılıyor.

1998 yılında Volkswagen Golf'ün yeni neslini tanıtmak için CNR Fuar Merkezi'nde kurulan 10 bin m2’lik Golf şehrinden, Doğuş Otomotiv’in 2004 yılındaki halka arzına, 2007 yılında 1000. Porsche’nin sahibine teslimine kadar onlarca kilometre taşının gün yüzüne çıkarıldığı sergi, şirket kuruluşunun ilk yıllarından itibaren kesitler sunuyor ve 30 yıllık tüm tarihçenin bir araya getirildiği bir arşiv çalışması niteliğini taşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğuş Otomotiv’in pazar payı yükselişleri yıl yıl verilirken, özellikle Kurumsal Sürdürülebilirlik performansları ile Kurumsal Yönetişim konusundaki gelişimine de sergide geniş yer veriliyor.

Doğuş Otomotiv’in bu özel tarihi yolculuğunda ayrıca, geride kalan 30 yıllık sürede Türkiye ve dünyada gündemi etkileyen önemli, ilgili çekici olaylar da ziyaretçileri geçmişe götürüyor. 

Ve gelecek…

Serginin ilgi çekici bölümlerinden birisi de Doğuş Otomotiv’in geleceğe yönelik çalışmalarının öne çıkan başlıklarının gösterildiği alan. Bu bölümde ziyaretçiler mobilite, elektrikli araçlar ve ulaşımın dönüşümü, akıllı şehirler, yapay zeka ve otomasyon, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik gibi günümüzün ve geleceğin gündemini oluşturan ana konuları soyut görsel bir dünyada görebilecek.

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