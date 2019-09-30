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Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Ekibi’ne büyük ödül

Doğuş Otomotiv, “EMEA Bölgesi Yönetim Ekibi 2019” araştırmasında sadece 44 kuruma verilen “En Onur Verici Şirket” unvanının da sahibi oldu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Ekibi’ne büyük ödül

Doğuş Otomotiv, Institutional Investor Magazine tarafından gerçekleştirilen “EMEA Bölgesi Yönetim Ekibi 2019” araştırmasında otomotiv sektöründe “En iyi CFO” ve “En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” kategorilerinde ilk 3’e girerken, sadece 44 kuruma verilen “En Onur Verici Şirket” unvanının da sahibi oldu.

Avrupa’da finans camiası tarafından her yıl merakla beklenen araştırmada, 20’den fazla sektörde yaklaşık 400 şirket ve 990’dan fazla yönetici, “En iyi CEO”, “En iyi CFO”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı” kategorilerinde 12 bin alım satım profesyoneli tarafından değerlendirildi.

Otomotiv sektöründe “En İyi CFO” kategorisinde Doğuş Otomotiv CFO’su Kerem Talih üçüncü,“En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” kategorisinde Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Müge Yücel ise ikinci oldu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. Doğuş Otomotiv
  2. Institutional Investor Magazine
  3. EMEA Bölgesi Yönetim Ekibi 2019
  4. finans camiası
  5. Doğuş Otomotiv CFO’su Kerem Talih
  6. Doğuş Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Müge Yücel

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