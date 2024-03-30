Doğuş Grubu Türkiye'deki ünlü AVM'yi sattı! İşte yeni sahipleri

Orjin ve Doğuş gruplarının ortaklığı ile 2007 yılında faaliyete başlayan İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin yüzde 58 payına sahip olan Orjin Gayrimenkul Grubu, yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin hisselerinin de tamamını satın alarak İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin tamamının tek sahibi oldu.

Böylece Orjin Gayrimenkul Grubu 2021 yılında açtığı İstinyePark İzmir AVM' den sonra İstinyePark İstanbul AVM'nin hisselerinin de tümünün sahibi oldu.

İmza töreninde konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinyePark markasının bilinirliğinin ülkemiz sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinyePark İstanbul ve İstinyePark İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını belirttiler.

İstinyePark'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülecek

Eş Başkanlar; İstinyePark İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını vurguladılar. Bundan sonraki hedeflerinin ise İstinyePark'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.