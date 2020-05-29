  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardımda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:00:30 -
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardımda bulunulacak

KOCAELİ (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadın ve ailesine, 1 yıl süreli ekonomik destekte bulunulması ve ev koşullarının düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, dün basın yayın organlarında çıkan haberler doğrultusunda, Suriye uyruklu Ayşe Haşim ve eşi Mahmut Haşim'in ikametlerinde ziyaret edildiği, yaşanan üzücü olayla ilgili olarak "geçmiş olsun" dilekleri iletildiği belirtildi.

Türkçe bilmedikleri için Mahmut Haşim'in eniştesi tercümanlığında yapılan ziyarette, ailenin durumu hakkında bilgi alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş Mahmut Bey'in gündelik işlerde çalışarak ihtiyaçlarını karşıladıkları bilgisi öğrenilmiştir. Ayşe Haşim, eşiyle olan bu evliliğinden 2016 yılında Muhammed, 2017 yılında Abdullah ve bu yıl da Ömer isimli çocuklarının dünyaya geldiğini ifade etmiştir. Ayşe Haşim, kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirtmiş, ev koşullarının yetersiz olduğunun görülmesi üzerine aileye Müdürlüğümüz tarafından 1 yıl süreli ekonomik destek ve ev koşullarının düzenlenmesiyle ilgili destek sağlanması yönünde çalışma başlatılmıştır."

Görüşme esnasında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun kapsamında aileye gerekli bilgilendirme de yapıldığı bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı