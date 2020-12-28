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Ekonomi Doğum ve askerlik borçlanması günlük ne kadar?
Ekonomi

Doğum ve askerlik borçlanması günlük ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için geçerli olacak olan asgari ücreti açıkladı. 2021 yılı asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapılarak 2021 asgari ücret brüt 3577 TL asgari ücret net 2890 TL oldu. Peki yeni asgari ücret zammıyla Doğum ve askerlik borçlanması günlük ne kadar oldu? Peki doğum borçlanmasına ne kadar zam geldi? Doğum borçlanması ne kadar arttı? Askerlik borçlanması ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:16:00 - 2020-12-28 12:17:24
Doğum ve askerlik borçlanması günlük ne kadar?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete nihayet belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Zehra Selçuk, yeni asgari ücreti son dakika olarak açıkladı. Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan zam yüzde 21.5 oldu. AGİ dahil 3 çocuklu çalışan 3 bin 15 lira alacak. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte bir çok kalemde ücretler de değişti.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük kaç para?

Doğum ve askerlik borçlanması günlük ne kadar? 2021 yılı asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapılarak net 2 bin 890 TL olmasıyla birlikte doğum ve askerlik borçlanması yapan ya da yapacaklar da doğum borçlanması, askerlik borçlanması günlük ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Genel sağlık sigortası primi ne kadar?

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

İş görmezlik ödeneği kaç para?

İş görmezlik ödeneği ne kadar? İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik parası ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

Yaşlı aylığı (65 yaş maaşı) ne kadar oldu?

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

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