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Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman düzene girer?

Doğum sonrasında ilk kez adet ne zaman görülür? Adet dönemi nasıl düzene girer? İşte detaylar...

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:06
Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman düzene girer?

Yeni doğum yapmış bir kadında adet kanamasının görülmesi annenin emzirmesiyle alakalıdır. Bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa anne, 3.5-4 ay sonra ilk adet kanamasını yaşayacaktır.

Eğer anne bebeğini emzirmezse adet doğumdan sonraki ilk iki hafta içerisinde görülebilir.

Doğumunuzu gerçekleştirdikten 10 ay sonra hala adet olmadıysanız mutlaka doktora gitmelisiniz.

Adet döneminin düzenli hale gelmesi süt hormonu olan prolaktinin salgılanmasıyla alakalıdır. Emzirme seyrekleşince adet düzene girer.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:06
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