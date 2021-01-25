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Sağlık Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin yöntemleri
Sağlık

Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin yöntemleri

Doğum sürecinde kontrolsüz bir şekilde kilo almanın pek çok zararı bulunuyor. Dolayısıyla Doğum sonrasında sağlıklı bir şekilde kilo vermek gerekiyor. Peki doğum sonrası kilo vermenin yöntemleri nelerdir? Doğum sonrasında nasıl kilo verilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:15:00 -
Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin yöntemleri

Eğer doğum sonrasında sağlıklı bir şekilde beslenmeden fazladan kilo alımı yaşanırsa bu durum kalp, damar hastalığı birçok hastalığı tetikleyebilir.

Gebelik süresince kişinin bir önceki kilosuna bağlı olarak 7 ila 18 kilogram arasında kilo almak normal görülüyor. Doğum zamanında 5-7 kilo, doğum sonrasında ise 2-3 kilo kaybederek ve daha sonra sağlıklı beslenme ile normal kiloya erişilir.

Doğum sonrası sağlıklı kilo vermek

- Enerji ihtiyacınız belirlenmeli ve ihtiyaca binaen uygun bir liste hazırlanmalı.

- Baklagillere, sebze ve meyvelere her gün bu listede yer açmalıyız.  

- Her gün 3 litre su içilmeli ve diğer sıvılar (Bitki çayı, doğal meyve suyu, süt) tüketilmeli.

- Tatlıdan mümkün olduğunca uzak durulmalı, gerektiği zamanlarda bal ve pekmez gibi doğal yollardan tatlı ihtiyacı giderilmeli.

- Hızlı kilo vermek yerine yavaş ve kalıcı olanı tercih edilmeli ve kalori ihtiyacı mutlaka giderilmelidir.

- Daha sağlıklı olması için bir beslenme uzmanına danışmak çok daha güzel olacaktır.

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