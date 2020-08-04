Doğum nedeniyle çalışılmayan günlerin primleri nasıl tamamlanır?

Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler ise askerlik borçlanması ile erken emekli olabilmekte. Askerlik borçlanması yapan birinin emeklilik için yaşı bir yıla kadar geriye çekiyor ve erken emeklilik fırsatı doğuyor. Peki askerlik borçlanması ne zaman yapılır? Erken emeklilikten faydalamak için askerlik borçlanması ne zaman yapılır?

Askerlik borçlanmasının yaşı öne çekmesi için öncelikle sigortanın askerden sonra yapılmış olması gerekiyor. İlk sigorta giriş tarihine bakılarak kaç gün borçlanmanız gerektiği söz konusu oluyor. Dolayısıyla askerlik borçlanması herkes için farklı sonuçlar doğuruyor. Kimi çalışan bir aylık borçlanma ile 1 yaş erken emekli olurken kimisi için bu süre 12 aya kadar çıkabiliyor. Yeniasır yazarı Faruk Erdem erken emeklilik için şunları yazdı: “ Kadın ve erkek çalışanlar için iki ayrı erken emeklilik imkanı bulunuyor. Kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak 3 çocuktan 6 yıl (2160 gün) kazanırken, erkekler sigortadan önceki askerliklerini borçlanarak 2 yıla kadar erken emekli olabiliyor. Anneler için en önemli erken emeklilik formülü çocuklarla ilgili doğum borçlanmasında ortaya çıkıyor. Kadın çalışan eğer sigortadan sonra çocuk sahibi olmuşsa, bu durum kendisine avantaj sağlıyor. Siz doğum dolayısıyla işten ayrılmışsanız ve bu süre içinde sigortanız yatmamışsa, bu sürelerin primlerini toplu olarak ödeyerek çalışmış gibi emeklilik hesabınızdan saydırabiliyorsunuz. Kazanacağınız günlerin de bir sınırı var. Her çocuk için 720 gün, yani 2 sene işten ayrı kaldığınız bölümleri çalışmış gibi gösterebilirsiniz. Toplamda üç çocuk için 6 yılı yani 2160 günü borçlanarak sigorta primlerinize ekletebiliyorsunuz. Burada borçlanma, yaşı geriye çekmiyor, ancak 6 yıl çalışması gereken bir kadının bu süreyi topluca ödeyip hemen emekli olmasını sağlıyor. Borçlanılan sürelerde sigorta priminin yatırılmamış olması, çocuğun sağ olduğu sürelerin borçlanılması şartları var.”