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Doğum izniyle ilgili bilinmesi gerekenler

Çalışan kadınların hamilelikte ve sonrasında aldıkları doğum izniyle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık...

06 Temmuz 2018 Cuma 14:52
Doğum izniyle ilgili bilinmesi gerekenler

Çalışan anne adayları ve anne olmayı düşünen kadınlar doğum iznine ne zaman çıkılması gerektiğini merak eder. İşte bilinmesi gerekenler...

  • Pek çok iş yeri anne adaylarının bilinçsiz olmalarından faydalanarak doğum izin hakları konusunda doğru bilgileri vermezler.

  • Doğum izni 16 hafta olarak hesaplanır. Buradaki ilk 8 hafta doğumdan önce, sonraki 8 hafta da doğumdan sonra kullanılabilir.

  • Fakat, doktor izin verirse anne adayları doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir, kalan haklarını da doğum sonrasında kullanabilir.

  • Doğum izni bittikten sonra anne adayları isterlerse altı aya kadar ücretsiz izin de alabilirler. Fakat bu sürede annelere herhangi bir ücret ödenmez.

  • 16 haftalık doğum izninde ise maaşınızın ödenmesi zorunludur. Eğer işvereniniz maaşınızı kesmek isterse yasal yollara başvurmalısınız.

  • İzin zamanlarının belirlenmesi için yapılması gereken doktordan tahmini doğum zamanına dair rapor almaktır.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 14:52
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