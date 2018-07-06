Doğum izniyle ilgili bilinmesi gerekenler
Çalışan kadınların hamilelikte ve sonrasında aldıkları doğum izniyle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık...06 Temmuz 2018 Cuma 14:52
Çalışan anne adayları ve anne olmayı düşünen kadınlar doğum iznine ne zaman çıkılması gerektiğini merak eder. İşte bilinmesi gerekenler...
- Pek çok iş yeri anne adaylarının bilinçsiz olmalarından faydalanarak doğum izin hakları konusunda doğru bilgileri vermezler.
- Doğum izni 16 hafta olarak hesaplanır. Buradaki ilk 8 hafta doğumdan önce, sonraki 8 hafta da doğumdan sonra kullanılabilir.
- Fakat, doktor izin verirse anne adayları doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir, kalan haklarını da doğum sonrasında kullanabilir.
- Doğum izni bittikten sonra anne adayları isterlerse altı aya kadar ücretsiz izin de alabilirler. Fakat bu sürede annelere herhangi bir ücret ödenmez.
- 16 haftalık doğum izninde ise maaşınızın ödenmesi zorunludur. Eğer işvereniniz maaşınızı kesmek isterse yasal yollara başvurmalısınız.
- İzin zamanlarının belirlenmesi için yapılması gereken doktordan tahmini doğum zamanına dair rapor almaktır.
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