  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Doğum çantasında neler olmalı?
Kadın - Aile

Doğum çantasında neler olmalı?

Uzmanlar doğum çantasını genellikle 30-32 haftalar arasında hazırlanmasını öneriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 00:20:00 - 2021-10-26 00:28:13
Doğum çantasında neler olmalı?

Uzmanlar doğum çantasını genellikle 30-32 haftalar arasında hazırlanmasını öneriyor. Hastaneden başlayarak ailenin yeni üyesinin geleceği ilk günlerde sizin ve yenidoğan bebeğiniz için ihtiyaç listesi duyabileceğiniz malzemelere göz atalım.

Doğum çantası listesi:

-Son yapılan testlerin sonuçları

-2-3 takım önden düğmeli gecelik veya pijama

-Birkaç çift çorap ve temiz, pamuklu iç çamaşırı

-Sabahlık, terlik

-Kişisel bakım eşyaları: Saç fırçası, diş fırçası, diş macunu, hijyenik ped

-Cilt bakım ürünleri: nemlendirici, dudak kremi, kolonya, deodorant

-2-3 tane temiz havlu ve sabun

-Islak ve kuru mendil

-Emzirme sütyeni, bakım kremi, kompresler ve mendiller

-Kirli çamaşır torbası

-Hastaneden çıkarken giymek için rahat kıyafet

-Anıları not etmek üzere bir bebek defteri veya anı defteri

-Telefon şarjı, fotoğraf makinesi

-Bebek kıyafetleri: Tulum, pijama, zıbın, başlık, patik, çorap, eldiven, bebek bezleri

-Bebek bakım ürünleri: Pişik kremi, yenidoğan kullanımına uygun vücut jeli ve nemlendirici

-Alkol içermeyen, hipoalerjenik bebek ıslak mendili

-Anne için sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler

Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?
Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?

Kadın - Aile

Kanguru alırken nelere dikkat edilmeli?

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı
Ekonomi

Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı

Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artaca..
Din alimi Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Türkiye oyununu deşifre etti
Dünya

Din alimi Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Türkiye oyununu deşifre etti

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Muharrem İnce'den dikkat çeken ifade: Ben büyük bir suç işledim
Gündem

Muharrem İnce'den dikkat çeken ifade: Ben büyük bir suç işledim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben CHP’de büyük bir suç işledim. O yüzden beni istemediler. Beni çok seviyorlardı, 24 Hazira..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay