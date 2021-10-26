Doğum çantasında neler olmalı?
Uzmanlar doğum çantasını genellikle 30-32 haftalar arasında hazırlanmasını öneriyor.
Uzmanlar doğum çantasını genellikle 30-32 haftalar arasında hazırlanmasını öneriyor. Hastaneden başlayarak ailenin yeni üyesinin geleceği ilk günlerde sizin ve yenidoğan bebeğiniz için ihtiyaç listesi duyabileceğiniz malzemelere göz atalım.
Doğum çantası listesi:
-Son yapılan testlerin sonuçları
-2-3 takım önden düğmeli gecelik veya pijama
-Birkaç çift çorap ve temiz, pamuklu iç çamaşırı
-Sabahlık, terlik
-Kişisel bakım eşyaları: Saç fırçası, diş fırçası, diş macunu, hijyenik ped
-Cilt bakım ürünleri: nemlendirici, dudak kremi, kolonya, deodorant
-2-3 tane temiz havlu ve sabun
-Islak ve kuru mendil
-Emzirme sütyeni, bakım kremi, kompresler ve mendiller
-Kirli çamaşır torbası
-Hastaneden çıkarken giymek için rahat kıyafet
-Anıları not etmek üzere bir bebek defteri veya anı defteri
-Telefon şarjı, fotoğraf makinesi
-Bebek kıyafetleri: Tulum, pijama, zıbın, başlık, patik, çorap, eldiven, bebek bezleri
-Bebek bakım ürünleri: Pişik kremi, yenidoğan kullanımına uygun vücut jeli ve nemlendirici
-Alkol içermeyen, hipoalerjenik bebek ıslak mendili
-Anne için sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler