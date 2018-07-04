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Doğum çantası nasıl hazırlanır?

Doğumdan önce anne adayının kendisini güvende hissetmesi ve bebeğine doğumdan sonra kolay bakabilmesi hazırlaması için bir doğum çantası olması gerekir.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
Doğum çantası nasıl hazırlanır?

Anne ve bebek için hastanede kalma süresine göre değişen, gerekli olan tüm şeylerin koyulduğu bir çantadır. Uzun ve sıkıntılı bir süreç olan gebelikte, bebek heyecanını ve mutluluğunu gölgelememek için doğum çantası hazırlığı son haftalara bırakılmamalıdır. Normal koşullar altında doğum çantanızı doğuma 1 ay kala hazırlamış olmanız gerekir. Ancak mıhtemel bir erken doğum riskine karşı doğum çantanı gebeliğinizin 32. haftasında hazır tutmalısınız. 32. haftadan sonra doktor kontrolüne her gidişinizde bu çantanında yanınızda veya yakınınızda olmasında fayda var. Çünkü doktorunuz uygun olan koşullarda doğuma karar verebilir.

Doğum çantası hazırlamadan önce doğumunu gerçekleştireceğiniz hastane ile iletişime geçmelisiniz. Bu sayede hastaneden size ve bebeğinize verilecek eşyaların bir listesini almış olursunuz. Bu şekilde gereksiz eşyaları alıp yük etmiş olmazsınız. Doğum çantası hazırlarken mevsim koşulları da göz önüne almalısınız. Normal şartlarda alacağınız tüm eşyalar tek bir çantaya sığmayabilir. Bu nedenle alacağınız eşyalarınızı anne çantası ve bebek çantası olarak ikiye ayırabilirsiniz.

DOĞUM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER:

Gecelik: 2 ya da 3 adet bebeğinizi kolay emzirebilmek için önden açılabilen pamuklu gecelikler almalısınız.

Sabahlık: Doğum sonrasında ilk yürüyüş denemeleri için, geceliklerinize uygun olarak sabahlık almalısınız.

Terlik: Hastane şartlarına uygun olarak 2 adet terlik almalısınız. Birisi ıslak diğeri kuru zeminler için olmalıdır.

Kişisel Bakım Ürünleri: Hastane ortamında rahat ve güzel görünmeniz için; tarak, dişmacunu ve fırçası, nemlendirici, cımbız, ayna, toka, pamuk, dudak koruyucusu, sabun, şampuan almanızda fayda vardır.

Hijyenik Ürünler: Bu ürünler içinde; gögüs pedleri, göğüs kalkanları, göğüs/meme ucu kremleri, kadın pedleri bulunmalıdır.

İç Çamaşırı: Hastane içinde kendinizi rahat hissetmeniz için 4 adet külot, 2 adet atlet, 1 adet emzirme sütyeni almanız faydalı olacaktır. 3 ile 4 adet de çorap almayı unutmayınız.

Eve dönüş kıyafeti almayı unutmayınız.

BEBEK İÇİN GEREKLİ OLANLAR:

Bebek kıyafetleri: 2 tane badi, yelek, önlük, çorap, zıbın, pijama altı, hırka ve eve dönüş kıyafetlerini ihmal etmeyiniz.

Çarşaf: Bebeğiniz için temiz çarşaf ve battaniye almayı ihmal etmeyiniz.

Kişisel bakım ürünleri, bebek bezi ve bez değiştirme çarşafınızıda almayı unutmayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
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