Doğum borçlanması üç çocukla sınırlı mı?

Soru: Ben 10.4.1966 doğumluyum. Bağ-Kur primi ödemesi yaptığım süreler 1.1.1986-31.1.1992 tarihleri arasıdır. Çocuklarımın doğum yılları 1989, 1992, 1996 ve 2001 yıllarıdır. Emekli olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Ayşe H.

Cevap: Kadınlar, sigortalı olduktan sonra doğum yapmışlarsa üç çocuğa kadar doğumdan itibaren iki yıllık süreler için prim ödemeleri yoksa bu süreleri doğum borçlanması yaparak sigortalı hizmetinden saydırma hakkına sahip. Verdiğiniz bilgilere göre son iki doğum için borçlanma yapabileceğiniz gibi ikinci doğum için kısmi borçlanma yapmanız mümkün, Eğer önce SSK’lı bir işe girer ve daha sonra doğum borçlanması yaparsanız borçlanma hizmeti SSK statüsünde sayılır ve 15 yıl sigorta 3600 gün prim şartlarından 58 yaşında emekli olma hakkı doğar.