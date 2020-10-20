Doğum borçlanma primi doğum yıllarına gider mi?

Soru: Benim eşimin 1984 ile 1989 arası 1802 gün Bağ-Kur prim ödemesi var. Eşimin sigorta sonrası üç doğumu var. Tarihleri; 28.10.1988, 21.01.1992, 10.03.2005 arasında. Şu an SSK’lı işe girdi ve 35 gün prim ödemesi oldu. Doğum tarihi 26.01.1965. Doğum borçlanmasıyla ne zaman emekli olur. Ahmet S.



Cevap: Doğum borçlanması, doğum tarihinden itibaren sigorta primi ödenmemiş olan iki yıllık süreler için ve en fazla üç doğum için yapılır. Primler de bu sürelere sayılır. İlk doğum döneminde sigorta primi ödenen süre olduğu için ilk doğumdan 313 iki ve üçüncü doğumlardan 720’şer günden 1440 toplamda da 1753 gün borçlanma hakkınız var. Borçlanınca hizmetler bu tarihlere SSK statüsüne hizmet sayılır. Eylül ayında da en az 8 gün SSK’lı çalışması varsa borçlanma dahil toplam 3600 gün oluşur. Bu durumda ister şimdi ister emeklilik yaşı olan 26.1.2023’e az bir zaman kala borçlanma yapıp öderseniz 26.1.2023’de 58 yaş şartından emekli olma hakkı oluşur.