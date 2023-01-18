Doğum borçlanma primi doğum yılına gider mi?

Soru: Benim eşim EYT’den yararlanmak için 1990-1995-1998 tarihleri arasındaki doğumlar için borçlanma başvurusunda bulundu. Eşimin SSK’dan sonra 2015 yılında başlayan 1230 gün isteğe bağlı Bağ-Kur ödemesi de var. 1230 gün oluşunca isteğe bağlı sonlandırıp ödeme yapmadık. Bu borçlanmalar hangi yıla gider ve hangi sigorta statüsüne sayılır. Borçlandığı süre son yedi yıl prim hesabına etki yapar mı? Nazif U.

Cevap: Doğum borçlanması, doğum tarihinden itibaren sigorta primi ödenmemiş olan iki yıllık süreler için ve en fazla üç doğum için yapılır. Primler de bu sürelere yani doğum tarihi ile 2 yıl sonrasına ait süreye sayılır. Borçlanmalar, son yedi yıla ait süreye denk gelirse yani borçlanma dahil en sondan yukarı doğru 2520 gün prim dilimine denk düşerse son yedi yıl prim hesabında dikkate alınır. Yasaya göre borçlanılan primler son sigorta statüsünden değerlendirilir. Eşinizin isteğe bağlı sigorta öncesi 2000-2015 aralığında en az 1260 gün SSK ödemesi yoksa mevcut halde borçlandığı süreler Bağ-Kur statüsünde olacağından SSK emeklisi olamaz. Eğer 2000-2015 aralığında 1260 gün SSK varsa borçlanma SSK emekliliğini etkilemez. Burada bir tavsiyede bulunayım. Eğer doğum borçlanması yapacaksanız son sigorta statünüz Bağ-Kur ise önce SSK’lı işe girin sonra borçlanma yapın.