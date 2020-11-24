  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Aktüel

Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:05:55 -
Doğu'daki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

ERZURUM (AA) - Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Doğu Anadolu'daki Kars ve Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Iğdır ve Erzincan'da 4, Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Ağrı'da 8, Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 6 derece olacak.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'
Gündem

Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası gündemine Türk Savunma Sanayisi'ni alan Fransız L’Opinion gazetesi, Türklerin el..
İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe
Dünya

İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sar..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay