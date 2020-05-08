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Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:09:43 -
Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 11, Tunceli'de 10, Iğdır'da 9, Erzurum'da 6, Ağrı'da 3, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 22, Tunceli ve Erzincan'da 19, Ağrı'da 16, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

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