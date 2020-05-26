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Aktüel

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derce altında seyredecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:28:00 -
Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derecenin altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar doğu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzincan'da 8, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 22, Ağrı ve Kars'ta 21, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16 derece olması öngörülüyor.

 

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