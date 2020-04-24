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Aktüel

Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor

2020-04-24 12:21:28 -
Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı ve Iğdır ile çevrelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Erzurum ve Ağrı’da sıfır, Kars'ta sıfırın altında 1, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 16, Iğdır'da 12, Ağrı'da 10, Kars'ta 8, Erzurum'da 11, Ardahan'da 8 derece olması öngörülüyor.

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