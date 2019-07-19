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Doğu'da gençler "paintball" ile tanışıyor

- Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Paintball Asbaşkanı Niyazi Çakır:- "Sporcu yetiştirme bağlamında batı bölgelerinde alternatif fazla ama biz doğu illerimize imkan tanımak istiyoruz. Bu spora Hakkari'nin Çukurca ilçesinde başlandı"- "Gençlerimiz sporu severse hem gelişmekte olan sporların federasyon olmasına hem de ülkemize katkı sağlanır. Sporu sevdirirsek ülkemizi sevdiririz"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:25
Doğu'da gençler "paintball" ile tanışıyor


ERZURUM (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Paintball Asbaşkanı Niyazi Çakır, Türkiye'de paintballın gün geçtikçe geliştiğini ifade ederek, "Sporcu yetiştirilme bağlamında batı bölgelerinde alternatif fazla ama biz doğu illerimize imkan taşımak istiyoruz. Bu spora Hakkari'nin Çukurca ilçesinde başlandı." dedi.

Paintball Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı müsabakaları kapsamında Erzurum'da bulunan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Paintball Asbaşkanı Çakır, ülkede yeni bir spor branşı olarak hizmet veren paintballın yaygınlaştırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Asbaşkan Niyazi Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmekte olan squash, korfbol, dalga sörfü, kriket spor branşlarının bağlı bulunduğu federasyona paintballın da 2018 yılının şubat ayında katıldığını söyledi.

Rafting sporunun geçmişte federasyon çatısında yer aldığını ve kendisini geliştirerek ayrı bir federasyon olarak oluşum gösterdiğini ifade eden Çakır, "Rafting federasyon bünyemizden ayrıldı ve kendine ait seçimleri oluyor. Daha önce hava sporları vardı. Aynı şekilde hem sporcu hem kulüp sayılarını arttırdığı için federasyon alarak bizden ayrıldı." dedi.


- "Sporu sevdirirsek ülkemizi sevdiririz"


Çakır, paintballın kulüp ve sporcu sayılarının az olmasından dolayı çalışmalarının federasyon bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, ülkede yeni bir branş olan bu sporun yaygınlaştırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de gelişim sürecindeki sporların odağında gençlerin yer aldığını aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzaklaştırıp spora yönlendiriyoruz. Sporcu adaylarını gelişmekte olan spor branşlarına alıyor, yetişme ve gelişimini sağlıyoruz. Bu şekilde gençlere sporu sevdiriyoruz. Dolasıyla sporu sevdirince kendileri branşı seviyorlar. Arzumuz, gençleri spora yönlendirmek ve az bilinen sporların federasyon olarak gelişimini sağlamaktır. Gençlerimiz sporu severse hem gelişmekte olan sporların federasyon olmasına hem de ülkemize katkı sağlanır."


- "Kulüp sayımızı artırmaya amaçlıyoruz"


Gün geçtikçe paintballda kulüp sayısının arttığını anlatan Çakır, paintballı Batı'dan Doğu'ya doğru yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Sporu yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Çakır, "Sporcu yetiştirme bağlamında batı bölgelerinde alternatif fazla ama biz doğu illerimize imkan tanımak istiyoruz. Bu spora Hakkari'nin Çukurca ilçesinde başlandı. Daha sonrada sırasıyla Şırnak ve diğer bölge illerimizdeki gençlerimize sporu sevdirmek, kazandırmak ve kulüp sayımızı artırmaya amaçlıyoruz. Dünya şampiyonalarına katılacak takımlarımızda Hakkari ve Erzurum'dan sporcu yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Çakır, Avrupa'daki paintball temsilcileriyle görüşmelerin yapıldığını ve eylül ayında yaklaşık 150 takımı Erzurum'da düzenlenmesi düşünülen organizasyona getirmeyi planladıklarını ifade ederek, Türkiye'de ilk önce Avrupa Şampiyonası, sonrasında ise Dünya Şampiyonası yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:25
  1. Doğu
  2. Paintball Asbaşkanı Niyazi Çakır
  3. sporcu
  4. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

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