Doğu'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 7, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, Ardahan ve Kars'ta ise sıfırın altında 1 derece ölçüldü.



Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 6 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.



Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da ve Kars'ta 21, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.