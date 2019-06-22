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Doğu’da camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla düzenlenen yaz Kur’an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde büyük ilgi gördü. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl’deki camilerde açılan kurslarda binlerce çocuğa Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
Doğu’da camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl açılan yaz Kur’an kursları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde camilerden çocuk sesleri yankılanıyor. Bu yıl, “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla 17 Haziran’da başlatılan kurslar, 9 Ağustos’a kadar sürecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl’de düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur’an-ı Kerim öğrenecek. Diyarbakır ve Şırnak’ta eğitim verilen yerler arasında terör saldırılarında zarar gören ve onarılarak ibadete açılan cami ve Kur’an kursları da yer alıyor.

Diyarbakır’da 3 günde öğrenci sayısı 70 bine ulaştı

Diyarbakır’da cami ve Kur’an kurslarının da aralarında yer aldığı 2 bin 398 mekanda 3 bin 267 öğretici tarafından çocuklara eğitim verilmeye başlandı. Bu eğitimin verildiği yerler arasında Sur ilçesinde terör saldırılarından zarar gören 12 camiden onarılarak ibadete açılan 6’sı da yer alıyor.

Şırnak

Geçen yıl 537 cami, 295 Kur’an kursunda, 947 imam ve öğretici gözetiminde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim aldığı Şırnak’ta, bu yıl hedef 30 bin öğrenciye ulaşmak. PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip edilen ve onarılarak yeniden ibadete açılan Yeni Mahalle’deki Geylani Camii’nde düzenlenen kursa katılan öğrenciler büyük bir heyecanla eğitimi sürdürüyor.

Mardin, Siirt, Bingöl

Mardin’de geçen yıl açılan bin 300 kursta yaklaşık 29 bin öğrenci eğitim alırken, bu yıl düzenlenen bin 500 kursta 40 bin öğrencinin eğitim alması bekleniyor.

Geçen yıl 14 bin öğrencinin Kur’an kursuna katıldığı Siirt’te ise, bu yıl sayının 25 bine yükselmesi hedefleniyor.

Bingöl Merkez Hacılar Camii’nde de başlatılan kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Muharrem Genç, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli projelerinden birisi olan yaz Kur’an kursunu başlatmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Genç, Bu yıl camilerden çocuk sesleri geldiğini ve geçen sene açılan kurslarda 20 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. Genç, il genelinde 650 cami, 30 mescit, 62 kuran kursu ve 110 diğer mekanlarda açılan kurslarda, bin 20 eğitmen gözetiminde 25 bini aşkın öğrenciye Kur’an eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Mardin
  4. Diyarbakır
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  6. Diyanet İşleri Başkanlığı
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  12. terör saldırıları
  13. Kur’an kursları
  14. PKK
  15. Geylani Camii
  16. İl Müftüsü Muharrem Genç
  17. Bingöl Merkez Hacılar Camii
  18. Kur’an eğitimi

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