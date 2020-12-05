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Aktüel Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
Aktüel

Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:59:43 -
Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve dol olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Havanın az bulutlu, yer yer puslu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 7, Bitlis'te 4, Van'da 9 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

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