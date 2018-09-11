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Doğubeyazıt'ta mayın patladı!

Ağrı Dağı kırsalında İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giren bir kaçak göçmen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu kaçak göçmen yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 20:40
Doğubeyazıt'ta mayın patladı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı kırsalında mayın patlaması sonucu yurda kaçak yollarla giren 1 göçmen ağır yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Dağı bölgesinde İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giren bir kaçak göçmen mayına bastı. Mayının patlaması kaçak göçmen ağır yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Jandarmanın durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralı kaçak göçmeni ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan kaçak göçmenin Ağrı Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 20:40
  1. Doğubeyazıt
  2. Ağrı-Doğubayazıt
  3. mayın patladı

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