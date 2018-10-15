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Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken,kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:32
Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde sokaka ortasında 3 kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. 

Olay, saat 12.45 sıralarında Ağrı Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DoÄubayazÄ±t'ta 3 kardeÅe silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:32
  1. Ağrı
  2. Doğubeyazıt
  3. Silahlı saldırı
  4. ölü ve yaralılar var

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