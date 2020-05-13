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Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünden GÜVEN04 uygulaması

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünce 166 personel ile GÜVEN04 uygulaması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:03:30 -
Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünden GÜVEN04 uygulaması

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünce 166 personel ile GÜVEN04 uygulaması gerçekleştirildi.


Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünce, halkın güven ve huzur ortamının korunması, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, polis ve halk ilişkilerinin güçlenmesinin yanı sıra hırsızlığın, kapkaçın ve madde ve yabancı madde satışının önlenmesi amacı ile Doğubayazıt Yenimahalle’de 166 personel ile GÜVEN04 uygulaması gerçekleştirildi.


Yapılan uygulamada, metruk binalar kontrol edilerek, kimlik ve araç sorgusu yapıldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı iki kişiye ise 784 TL cezai işlem uygulandı.

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