Doğu ve Güneydoğu gerçeği görürken batı göremedi

31 Mart yerel seçimler geride kalırken, HDP’nin, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Doğu ve Güneydoğu oylarında büyük düşüş yaşandı. HDP büyük bir hüsrana uğramasına ilişkin Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Akit’e özel önemli açıklamalarda bulundu. HDP’nin Ağrı, Şırnak, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'yi kaybederek büyük bir hüsrana uğradığını belirten Ziya Sözen, “Doğu ve Güneydoğu’da bu şekilde sonuçların çıkmasında terörün bitme aşamasına gelmesi, vatandaşların huzur refah içerisinde oylarını kullanmasından kaynaklanıyor. Bölge halkı böyle güzel bir iradeyi ortaya koymuşken, Batı’da HDP-PKK ile kol kola yürüyen siyasi partililere vatandaşın bu gerçeği görmeyerek, teveccüh göstermesi üzüntü vericidir” yorumunda bulundu.

Batı’da durum ortada

Doğu ve Güneydoğu’da HDP’nin oylarında düşüş yaşandığını belirten Ziya Sözen, “Devletimiz maddi manevi bütün imkanlarını bölge için seferber etti. Bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek için, huzurlu bir ortamda yaşamaları için her şeyi sarf etti. Ama yılların vermiş olduğu bir takım sıkıntıları 2 yıl içerisinde çözmediğini görüyoruz. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarının gönüllerini kazanmak lazım. Vatandaşların hükümetimize, devletimize gereken desteği henüz net vermediğini düşünüyorum. Ama genel olarak Doğu ve Güneydoğu’daki oy yükselişlerini Batı ile kıyasladığımız zaman bölge halkının durumu açık bir şekilde ortada” diye konuştu.