Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

TBMM'de konuşan Nursiman Abdurreşid, Çin Devleti'nin Doğu Türkistan'da yaşayan ailesine yönelik zulmünü anlattı. Mao'cu Perinçek Abdurreşid için, "Bu kadın Doğu Türkistan İslam Partisi'nin militanıdır. FETÖ eylemlerine katılmıştır. Uygurları değil DEAŞ ve El-Kaide içinde olan bir örgütü temsil ediyor." demişti.

'Hiçbir haksızlık karşılıksız kalmayacak'

Nursiman Abdurreşid'in avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gerekli hukuki adımları attıklarını belirten Prof. Doğan, "Müvekkilem Nursimangül hanımefendiye iftira atan Doğu Perinçek hakkında gerekli hukuki girişimleri başlatmış bulunmaktayım. Hiçbir haksızlık karşılıksız kalmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.