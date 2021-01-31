  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!
Gündem

Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

İYİ Parti grup toplantısında İP'li Meral Akşener tarafından kürsüye çıkartılan Uygur Türkü Nursiman Abdurreşid, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e dava açtı. Doğu Perinçek Abdurreşid için 'terörist' demişti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:27:00 -
Doğu Türkistan'lı Abdurreşid'den Maocu Perinçek'e dava: 'Terörist' ilan edilmişti!

TBMM'de konuşan Nursiman Abdurreşid, Çin Devleti'nin Doğu Türkistan'da yaşayan ailesine yönelik zulmünü anlattı. Mao'cu Perinçek Abdurreşid için, "Bu kadın Doğu Türkistan İslam Partisi'nin militanıdır. FETÖ eylemlerine katılmıştır. Uygurları değil DEAŞ ve El-Kaide içinde olan bir örgütü temsil ediyor." demişti.

'Hiçbir haksızlık karşılıksız kalmayacak'

Nursiman Abdurreşid'in avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gerekli hukuki adımları attıklarını belirten Prof. Doğan, "Müvekkilem Nursimangül hanımefendiye iftira atan Doğu Perinçek hakkında gerekli hukuki girişimleri başlatmış bulunmaktayım. Hiçbir haksızlık karşılıksız kalmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Çok şükür muhafazakar değiliz” diyen DEVA Partililer, Kabe’ye saldıranlara sahip çıktı!
Siyaset

“Çok şükür muhafazakar değiliz” diyen DEVA Partililer, Kabe’ye saldıranlara sahip çıktı!

Dindarlara karşı söylemleriyle tepki çeken DEVA Partisi, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkınların Kabe’ye yönelik provokatif saldırısı..
İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi
Gündem

İnce'den istifa eden 3 vekille ilk açıklama! Olay olacak 'operasyon' göndermesi

Mektup krizinin ardından CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partide siyaset yapacağı iddia edilmişti. İnce ise..
Terör örgütü PKK son nefesini veriyor! Terörist Karayılan'dan
Gündem

Terör örgütü PKK son nefesini veriyor! Terörist Karayılan'dan "öldürün" talimatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerde yaptığı etkili operasyonların ardından ciddi bir kayıp veren terör örgütü PKK'da çözülme devam ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay