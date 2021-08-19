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Siyaset Doğu Perinçek'ten 'Taliban' açıklaması! 'Afganistan'da iki seçenek var'
Siyaset

Doğu Perinçek'ten 'Taliban' açıklaması! 'Afganistan'da iki seçenek var'

Habertürk Tv canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:04:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk Tv canlı yayınında konuştu.

'İki seçenek var'

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Perinçek, şunları söyledi:

"Afganistan'da iki seçenek var. Ya Taliban ya Amerikan köleliği. Önümüze yeni seçenekler çıkar o ayrı mesele. Ama şu anda Afganistan'da çarpışan iki güç var. Bir tarafta eline silah almış Afgan halkı, diğer tarafta da Amerika."

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