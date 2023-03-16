  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! Oy için o ismi işaret ettiler

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Şanlıurfa'daki sel felaketinde Haarp saldırısı iddiası! Belgeleriyle açıkladı: Oradan gelen tozlarla oldu

Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...

Keşfedilmeyi bekliyor! Sırbistan'ın Sancak bölgesi, doğal güzelliklere ve görülmemiş ilginç efsanelere ev sahipliği yapıyor

Balıklıgöl'deki balıklar sel felaketi sırasında bakın ne yapmışlar! Herkes kaybolduklarını düşünüyordu ama...

Yeni rezalet patlak verdi İYİ Parti'de metres skandalı
Siyaset Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...
Siyaset

Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:17:00 -
Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

AK Parti, Cumhur İttifakı'nı büyütme yolunda çok sayıda partiyle görüşmelerini sürdürüyor.

2023 seçimlerinden en güçlü şekilde çıkmayı hedefleyen Cumhur İtitifakı'na katılmak isteyen partilerden birisi de Vatan Partisi oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Perinçek’e partinin Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek ve Ethem Sancak da eşlik etti.

Sputnik'in haberine göre burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir döneme girdiğini ifade eden Perinçek, “Ekonomide zorluklar var. Güvenlikte de Türkiye'yi zorluklar bekliyor. Ege'den Dedeağac'a kadar Amerikan askerleri geldi. Doğu Akdeniz'de ABD tatbikatlar yapıyor. Türkiye bu bakımdan da tehlikelerle karşı karşıya. Deprem bu zorlukları daha da artırdı” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin Atlantik sisteminden Avrasya’ya doğru bir yöneliş içinde olduğunu ifade eden Perinçek, “Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yöneten hükümet içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Perinçek’ten Erdoğan’a görüşme talebi

AK Parti’nin Cumhur ittifakı için görüşmeler yaptığı ve bu kapsamda kendileri ile bir görüşme talebi gelip gelmediği sorulan Perinçek, bir talebin gelmediğini belirterek, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşme talep ettim” dedi.

Perinçek, muhalefet cephesine ilişkin ise “Altılı masa Türkiye'ye kaos vadediyor. Seçimi kazanmak zorundayız” yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23