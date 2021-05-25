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Gündem

Doğu Perinçek'ten Sedat Peker'e tepki! 'Hedef bütün Türk milleti'

Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hedef, Süleyman Soylu üzerinden Türk millet, hepimiziz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:54:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, firari mafya lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz." diyen Perinçek, "Soylu, ABD'nin baş suçlularından. Çünkü PKK'yı ve FETÖ'yü bastırıyor. Hedef, Süleyman Soylu üzerinden bütün Türk Milleti." ifadelerini kullandı.

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Bu palavraları Türk milleti artık yemiyor .
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topal kaşınıyor

kesinlikle kaşınıyor bu 
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