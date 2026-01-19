  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün” YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
Gündem Doğu Perinçek'ten olay sözler: Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı
Gündem

Doğu Perinçek'ten olay sözler: Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğu Perinçek'ten olay sözler: Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı

Akit TV’de ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olay açıklamalar yaptı. Perinçek "Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı" dedi.

Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV’de ekranlara gelen Kırmızı Masa birbirinden önemli konuklarıyla gündem belirlemeye devam ediyor.

Programa konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olay açıklamalar yaptı.

"Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı"

Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun geçmişte kendisine suikast planladığını söyledi.

Dervişoğlu'nun o dönem derin devletin ve Gladyo'nun adamı olduğunu ifade eden Doğu Perinçek, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'i kaynak gösterdi.

 

'Türk diye bir ırk yok, Atatürk yanlış yaptı'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek programın ilerleyen dakikalarında 'Türk diye bir ırkın olmadığını' iddia etti.

Perinçek  'Türk diye bir ırk yok, Atatürk yanlış yaptı' dedi.

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Amerika ve İsrail’e Karşı Direnen Her Cephe Türkiye’nin Cephesidir! Doğu Perinçek'ten özel açıklamalar...
Amerika ve İsrail’e Karşı Direnen Her Cephe Türkiye’nin Cephesidir! Doğu Perinçek'ten özel açıklamalar...

Gündem

Amerika ve İsrail’e Karşı Direnen Her Cephe Türkiye’nin Cephesidir! Doğu Perinçek'ten özel açıklamalar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Hepsi mafya hepsi derin devletin adamıdır nokta . Bürokrasi devletin yönetimi zaten bunlarda nokta.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23