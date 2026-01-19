Doğu Perinçek'ten olay sözler: Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı

Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV’de ekranlara gelen Kırmızı Masa birbirinden önemli konuklarıyla gündem belirlemeye devam ediyor.

Programa konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olay açıklamalar yaptı.

"Müsavat Dervişoğlu bana suikast planladı"

Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun geçmişte kendisine suikast planladığını söyledi.

Dervişoğlu'nun o dönem derin devletin ve Gladyo'nun adamı olduğunu ifade eden Doğu Perinçek, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'i kaynak gösterdi.

'Türk diye bir ırk yok, Atatürk yanlış yaptı'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek programın ilerleyen dakikalarında 'Türk diye bir ırkın olmadığını' iddia etti.

Perinçek 'Türk diye bir ırk yok, Atatürk yanlış yaptı' dedi.