Doğu Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Doğudan batıya bütün iklimlerin devletleri ve halkları Türkiye'nin yanında. Bayramımız artık bağımsızlık, özgürlük, zenginlik isteyen bütün insanlığın bayramıdır. Bu da bize güven vermektedir." ifadesini kullandı.

Perinçek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin dört bir yandan farklı çevrelerin saldırılarına maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mehmetçik ve polisimizle birlikte aynı gemideyiz. Savaşta hangi mevzide olduğumuzu belirleyen denek taşı budur. Yürekler Mehmetçikle, polisimizle ve köy korucumuzla birlikte çarpıyor. Birbirimizi kucaklarken, Mehmetçiği kucaklıyor duygusu içindeyiz. Hepimiz savaş mevzisinde olanları kucaklıyoruz."