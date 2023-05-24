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Gündem Doğu Perinçek'ten dikkat çeken seçim yorumu: "Amerika'nın yıkın talimatına oy vermiş olacak"
Gündem

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken seçim yorumu: "Amerika'nın yıkın talimatına oy vermiş olacak"

Yeniakit Publisher
2023-05-24 10:55:00 - 2023-05-24 10:55:57

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı televizyon programında seçimle ilgili sözleri gündem oldu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak üzere 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

 

Perinçek'in katıldığı televizyon programında seçimle ilgili sözleri gündem oldu. Perinçek'in ''ABD'nin Tayyip Erdoğan'ı yıkın talimatına evet mi hayır mı? Seçmen eğer Kılıçdaroğlu'na oy verirse Amerika'nın yıkın talimatına oy vermiş olacak.'' sözleri dikkat çekti.


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