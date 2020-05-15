Doğu Perinçek’ten canlı yayında tepki çeken ifadeler: Çin’de Türklere yapılan zulmü savundu
Vatan Partisi Genel Başkanı, Çin aşığı Maocu Doğu Perinçek, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik zulmünü savundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Başka Açıdan programına katıldı.
Video konferans sistemiyle programda görüşlerini dile getiren Perinçek, Maocu kimliğini gözler önüne sererek Doğu Türkistanlılara yapılan zulümleri savundu.
Her fırsatta Çin’in yanında yer alan Perinçek, baskı altındaki Doğu Türkistanlılar ile, ülkeye herhangi bir sebeple giden Türk vatandaşlarını bir tuttu.
Aynı zamanda Doğu Perinçek, Doğu Türkistan İslam Partisi’nin Mehmetçik’e kurşun sıktığını da savunarak tepki çeken iddialarda bulundu.
Perinçek’e Gazetemiz yazarı Kenan Alpay dikkat çeken cevaplar verdi.