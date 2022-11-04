Doğu Perinçek'ten bomba Kılıçdaroğlu çıkışı! "Yanında yer alan Türkiye'nin düşmanı olur"

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TV100 canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

"Biz içeri atıldığımız zaman Kılıçdaroğlu 'darbeciler yargılansın' dedi. Atılmamızı destekledi." diyen Perinçek, "Bizi Şahin Mengü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na muhalif olan arkadaşlar bizi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ekibi bizim oradan çıkmamızı istemedi. Metin Feyzioğlu geldi 'sizin çıkmanızı istemiyorlar' dedi." ifadelerini kullandı.

FETÖ hedefi!

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle ilgili hedefini anlatan Doğu Perinçek şöyle devm etti:

Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Türkiye'nin düşmanı olur. FETÖ'yü, 136 bin kamudan tasfiye edileni, 25 bin ordudan tasfiye edileni hüküm giyseler bile getirip devletin içine yerleştirecek.