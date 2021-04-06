Doğu Perinçek'ten 104 amiral hakkında açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriyi değerlendirdi. Perinçek, "Bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden, her tarafından akıyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Müzakere' programına konuk oldu.

Burada emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriyi değerlendiren Perinçek, "Darbe imasının bir kıymeti yok. Darbe yapacak bir güçleri de yok. Amerika'nın dönemi geçti artık. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes tek başına veya toplu olarak görüşlerini açıklayabilir" dedi.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre "Çok sorumsuz, gerçeklere dayanmayan, ciddiyetsiz ve Türk subayına yakışmayan, ihanet eden bir bildiri" ifadesini kullanan Perinçek, "Bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden, her tarafından akıyor. Mehmetçik bugün PKK'yla savaşıyor. Bildiride terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Dolaylı olarak o bildiri PKK'yla da aynı cephede" diye konuştu. Perinçek, şunları kaydetti:

"Bu sorumsuz bildiriye sorumsuz cevaplar vermemek lazım. Bildirinin iç cephede karışıklık yarattığını, Türkiye'nin duyarlılıklarıyla buluşmadığını saptamamız lazım. Ama bunun üzerine iyice alevlendiren sözlerle gitmemek lazım."