Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'ında kepazelik! 27 Mayıs darbesini böyle kutladılar

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60 yıl önce bugün demokrasinin rafa kalktığı 27 Mayıs Darbesi'nde dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile birlikte Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.

Vatan Partisi'nin Maocu Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'ı Türkiye demokrasi tarihine kara gün olarak geçen 27 Mayıs'ı kutladı. Kepazeliğin yayınlandığı sözde televizyon kanalı, milletin iradesine vurulan darbe için, "27 Mayıs İhtilali kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ı da savunmuştu

27 Mayıs darbesini kutlayan televizyonunda kutlayan Perinçek, 28 Şubat'ı da savunmuştu.

Milli Görüş'ün merhum lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan Hoca’yı sevdiğini iddia ederek başladığı konuşmasında Doğu Perinçek, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

“Erbakan ile çok iyi dostluğumuz vardı. Büyük bir vatanseverdi. 28 Şubat, Tansu Çiller ve FETÖ’ye karşı yapıldı, Erbakan’a karşı değildi. Erbakan’ın tasfiyesi Türkiye açısından zararlı olmuştur. 15-16 Temmuz darbenin bastırılması da 28 Şubat’ın devamıydı. Türkiye tarikatlar, cemaatler ülkesi olmasın diye yapıldı. Ağalığın, beyliğin sosyal temelleriyle kaldırılmasıdır. Devrim Kanunlarından korkacak bir şey yok.”

Abdullah Öcalan'a çiçek vermişti

Darbelerden oldukça memnun olan Doğu Perinçek'in terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a çiçek verdiği görüntü hafızlardaki yerini hala koruyor.

İşte kandan ve gözyaşından beslenen ikilinin o fotoğrafı: