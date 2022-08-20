Doğu Perinçek'in Suriye ziyaretinin tarihi belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Esed rejimi ile yapacağı görüşmenin tarihini duyurdu.

Perinçek, katıldığı bir televizyon programında 8 ay önce Esed rejiminden Suriye ziyareti için bir davet aldıklarını açıkladı.

Son dönemde Esed rejimi üst düzey yetkilileriyle ziyaretin planlaması üzerine görüştüklerini söyleyen Doğu Perinçek, ziyaretin net tarihi hakkında karşılıklı fikir alışverişinin devam ettiğini belirtti. Perinçek ayrıca, görüşmelerin olmayacağı yönünde çıkan iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

Beşar Esed'in bu dönemde bazı yoğunluklarının olduğu ifade edilirken Perinçek şöyle konuştu:

"Sayın Beşar Esad'ın birtakım ziyaretleri var. Suudi Arabistan ile görüşmeleri var. Özbekistan'a gidip Şangay İş Birliği toplantısına katılacak."

İki tarafın faaliyetleri arasında bir ayarlamaya gidilmeye çalışıldığını aktaran Perinçek, eylül ayı içerisinde Suriye ziyaretlerini yapacaklarını ilan etti.

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, net tarihin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

Kaynak: Mepa News