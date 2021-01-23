  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden 'istifa' açıklaması
Gündem

Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden 'istifa' açıklaması

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi’nde 108 kişinin “Bir devrimcinin Vatan Partisi saflarında yapacağı bir şey kalmamıştır” diye bildiri yayımlayarak istifa etmelerine ilişkin açıklama yaptı. Özgür Bursalı, söz konusu açıklamasında “Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 17:08:00 -
Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden 'istifa' açıklaması

Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nin önde gelen isimlerinden Mehmet Bedri Gültekin’in istifasının ardından partide istifa depremi yaşanmıştı. Partinin 108 üyesi, yayımladıkları bir bildiriyle Mehmet Bedri Gültekin’in kendisinin de istifasıyla sonuçlanan disiplin sürecindeki hukuksuzluklar ve ‘lider fetişizmi’ nedeniyle hareketten ayrıldıklarını duyurmuştu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, listedeki 8 üyenin istifa etmediğini, 10 kişinin 1 ila 4 yıl önce istifa ettiğini, 29 kişinin ise yaklaşık 2 yıldır parti görevlerini yerine getirmediğini bildirdi.

Bursalı, yazılı açıklamasında, partiden ihraç edilen Mehmet Bedri Gültekin'in 21 Ocak'ta partiye istifa mektubunu sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Parti programı ve temel siyasetlerine aykırı faaliyette ısrar eden Bedri Gültekin, 15 Ekim 2020'de disipline sevk edilmiş ve Merkez Disiplin Kurulu'nun 22 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı kararla partiden kesin olarak ihraç edilmiştir. Kamuoyuna açıkladıkları '108 kişilik' istifa listesi, ahlak düşkünlüğünün ve bunalımın son göstergesidir. Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu
Medya

CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, partisinin samimi ilişkilerde bulunduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizmesini..
Bomba iddia: Türkiye'den dev savunma ihracatı!
Teknoloji

Bomba iddia: Türkiye'den dev savunma ihracatı!

Türkiye’nin, 2030 yılı savunma sanayii hedefleri kapsamında Bangladeş’e iş birliği teklif ettiği iddia ediliyor.

Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki herkes suspus oldu
Gündem

Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki herkes suspus oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dün eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Twitter'da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay