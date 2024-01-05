Doğu Perinçek: Yargıtay'ı alkışlıyorum!

Doğu Perinçek, "Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'ni, Yargıtay Başkanını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını alkışlıyoruz. Yargıtay bir kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna sahip çıkıyor." dedi.

Perinçek değerlendirmesine şöyle devam etti:

Yargıtay aslan gibi, işte mahkeme öyle olur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar aldı. 'Anayasa Mahkemesi'nin kararları hukuk dışıdır' dedi. Alkışlıyorum bu kararı. Türk hukuku odur. 'Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri yanlış karar veriyor demiyorlar, suç işliyor' diyorlar. Bakın bu Türk hukukunda çok önemli bir olay.

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