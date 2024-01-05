  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! ABD'den Türkiye ziyaretine ilişkin flaş açıklama

O İki ülke sırada: Batı'nın kabusu İsrail'in 'göç' çağrısı haberini eleştirdi! Fransa ve Almanya büyük bir tepki gösterdi

Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldı! SİHA'ların gelişini büyük bir törenle kutladılar

Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

Kutup soğukları Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava, kar yağışı geliyor!

Korkudan tir tir titriyorlar! Bayraktar TB2 SİHA'lardan korkup İsrail'in kapısını çaldılar

Karadeniz'de 3'lü girişim! Türkiye ile masaya oturacaklar

İran'daki kanlı saldırının ardından Devrim Muhafızları'ndan dünyaya mesaj!

Türkiye'nin görünmez SİHA'sı 'Anka-3' dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Ünlü süpermarket iflas etti edecek! Şubelerini bir bir kapatmaya başladı
Siyaset Doğu Perinçek: Yargıtay'ı alkışlıyorum!
Siyaset

Doğu Perinçek: Yargıtay'ı alkışlıyorum!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 02:37:00 - 2024-01-05 02:58:11

Dinamit programında Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in sorularını cevaplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yargıtay-Anayasa Mahkemesi tartışmalarını değerlendirdi.

Doğu Perinçek, "Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'ni, Yargıtay Başkanını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını alkışlıyoruz. Yargıtay bir kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna sahip çıkıyor." dedi.

Perinçek değerlendirmesine şöyle devam etti:

Yargıtay aslan gibi, işte mahkeme öyle olur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar aldı. 'Anayasa Mahkemesi'nin kararları hukuk dışıdır' dedi. Alkışlıyorum bu kararı. Türk hukuku odur. 'Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri yanlış karar veriyor demiyorlar, suç işliyor' diyorlar. Bakın bu Türk hukukunda çok önemli bir olay.

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?
Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Gündem

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu
Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Gündem

Dosyalar arasında ne fark var? Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay sorusu

Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu
Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu

Gündem

Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?
Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Gündem

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?
AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

Gündem

AYM üyesinden tartışma çıkaran paylaşım: Anayasa Mahkemesi mi fil, Yargıtay mı?

{relation id:1803242 slug:'anayasa-mahkemesi-mahkeme-de-yargitay-ne'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23