Doğu Perinçek: Türkiye ve ABD savaşıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Amerika ile silahla savaşan 2 ülke var biri Türkiye diğeri Suriyedir." dedi.

Perinçek, "Şimdi Yunan medyasındaki yorumlara yarın bakın karalar bağlıyorlar. Çünkü arkalarındaki Amerika kuvveti sarsılmaya başladı. Türkiye Fırat Kalkanı ile ABD-İsrail koridorunu kırdı. Amerika ile silahla savaşan 2 ülke var biri Türkiye diğeri Suriyedir. Türkiye 2015'ten beri ABD ile savaşıyor. Fırat Kalkanı ve içimizdeki gladyo ile mücadele etti. Afrin, Barış Kalkanı ve Zeytindalı harekatı yaptı. Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelip Barzani'nin özerklik planını yıktı. Tüm bunlarda ön sırada Türkiye vardı." dedi.