Doğu Perinçek terörist Murat Karayılan'dan aldığı teklifi açıkladı

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, terörist elebaşı katil Abdullah Öcalan'ı Beka Kampı'nda ziyaret ettikten sonra örgütten bir teklif aldığını söyledi.

Bizim Tv'de konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Murat Karayılan'ın kendisini telefonla arayarak 4 milletvekilliği önerdiğini açıkladı.

Perinçek'in açıkamalarından satırbaşları şöyle:

Beka Kampına ziyaretimden sonra yapılan 1991 milletvekilliği genel seçiminde önerdiler. O seçimde HEP, SHP ile seçim ittifakı yapıyordu ve 22 HEP'li SHP listelerinden seçilecek sıralardan aday yapılacaktı. Karayılan telefonda bana 'Sizi başkanın talimatıyla arıyorum. SHP'den alınan 22 milletvekilliğinin 4'ünü sizin partiye vermek istiyoruz' dedi. Ben reddettim, hemen reddetmeyin yetkili kurullarınıza götürün dedi. Ben de yetkili kuruldan da farklı karar çıkmaz dedim.